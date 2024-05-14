نادي آينتراخت فرانكفورت يكشف حقيقة إصابة عمر مرموش

قال المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تصريحات خاصة لبرنامج “يا مساء الأنوار” مع مدحت شلبي عبر قناة mbc، إنه لا يعلم شيئا عن إصابة عمر مرموش، لاعب الفريق، وخضوعه لعملية جراحية خلال الفترة القادمة.

وكان إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، كشف مساء أمس، الاثنين، تفاصيل إصابة عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني وجناح الفراعنة.

وقال حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال جلسته مع الصحفيين: «عمر مرموش يعاني من إصابة في أصابع يده، وكابتن إبراهيم تواصل مع النادي من فترة وأخذوا قرار إن اللاعب هيخضع لعملية بعد آخر ماتش في الدوري الألماني».