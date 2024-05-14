والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع: مش هسيب حق بنتي

قالت والدة تسنيم بسطاوي عقب انتهاء جلسة محاكمة المتهم باصطدام نجلتها والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع بالقاهرة الجديدة، أن حق نجلتها عند ربنا.

وأكدت والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع، مشوهيب حص بنتي وهفضل وراه لاخر نفس في حياتي.

وحصل موقع صدى البلد على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله احمد عصام الدين، طالب ومقيم / فيلا ۱۸ ا كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها / تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج محصلش.

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح ٢٠٢٤/٢/١٢ حوالي الساعة ١٠ بالليل انا ماشي بالعربية بتاعتى رقم ط ص / ٤٣٨ عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وانا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت اصابتها وأنا وقفت علطول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجاءت أخدتها، والشرطة جاءت وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم وانا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها وتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر وجابوني على هنا النهاردة وده كل اللي حصل.