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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

توتنهام ضد مانشستر سيتي، يحتضن ملعب "توتنهام هوتسبير" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين، من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز أمام توتنهام من أجل مواصلة آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ومنافسة أرسنال حتى الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل.

 

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر سيتي 
حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميو، فان دي فين، إيمرسون.


خط الوسط الدفاعي: إيف بيسوما، رودريجو بيتانكور.

خط الوسط الهجومي: ديان كولوسيفسكي، جيمس ماديسون، برينان جونسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام 
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مباراة توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جريمي دوكو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.


كما  يرغب توتنهام في تحقيق الفوز أمام حامل اللقب من أجل التمسك بآماله في إمكانية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

توتنهام

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