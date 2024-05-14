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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إجازات مدفوعة الأجر لكل الموظفين.. أكثر من 10 أيام| التفاصيل

إجازات شهر يونيو
إجازات شهر يونيو

يحمل شهر يونيو المقبل أخبارا سارة لموظفي الدولة بالقطاعات الحكومية والخاصة والعام والأعمال العام، وكذلك موظفو البنوك، حيث يحصل العاملون على أطول إجازات على مدار عام 2024.

ويعد شهر يونيو مميزا، حيث يجمع بين العديد من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، مما يجعله فرصة مثالية للاسترخاء والاستجمام وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

وكثُرت عمليات البحث فى محرك البحث جوجل عن إجازات شهر يونيو 2024 من قبل الكثير من المواطنين، حيث يشهد شهر يونيو العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

ومن خلال هذا التقرير، سوف يرصد "صدى البلد"،  جميع التفاصيل عن إجازات شهر يونيو 2024.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024

وفقا لأجندة العطلات والإجازات الرسمية، الصادرة والمعلنة على موقع رئاسة الجمهورية الرسمي، فإن المصريين سيحصلون على إجازات وعطلات رسمية تصل إلى 15 يوما.

وبحسب أجندة العطلات الرسمية على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية لعام 2024، فإن الموظفين والعاملين يحصلون على إجازة طويلة خلال منتصف شهر يونيو، حيث يحصلون على الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وكذلك إجازة وقفة عرفات، ثم إجازة عيد الأضحى.

ورجحت المصادر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قراري إجازة وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى، على هامش قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

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وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لها، أنه وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن  الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كما نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر. 

إجازة بأجر كامل في الأعياد

وأجازت المادة 52 من قانون العمل للعامل الحق في  الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إنه يحق لجميع الموظفين أن يحصلوا على إجازات، داخل العطلات الرسمية، عن طريق قرار من رئيس مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية، ولكن يحق للدولة أن تستعين بهم أثناء الإجازات، وذلك لأن هناك بعض الجهات الحيوية التي يكون من الصعب أن تستمر في الإجازة إذا تطلب العمل حينها.

وأوضح حسان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإجازات تعتبر نوعا من تخفيف العبء اليومي الموجود على المواطن المصري، معقبا: "تعتبر تلك إجازات مدفوعة الأجر وغير مخصومة من راتب الموظف".

وأشار إلى أن القانون يمكن الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول على إجازة 30 يوما، وذلك فى حالات معينة، وجاءت كالتالي: 

-  متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عاما.

العطلات الرسمية في شهر يونيو

ووفقا لمصادر حكومية، وأجندة  العطلات بموقع رئاسة الجمهورية الرسمي، فإن تفاصيل أيام الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يونيو 2024 تتضمن ما يلي:

1- السبت 1 يونيو عطلة أسبوعية.

2- الجمعة 7 يونيو عطلة أسبوعية.

3- السبت 8 يونيو عطلة أسبوعية.

4- الجمعة 14 يونيوعطلة إسبوعية.

6- الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

7- الاثنين 17 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى.

8- الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى.

9- الأربعاء 19 يونيو رابع أيام عيد الأضحى.

10- الخميس 20 يونيو.. يتجه مجلس الوزارء لمنحه إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية.

11- الجمعة 21 يونيو عطلة إسبوعية.

12- السبت 22 يونيو عطلة إسبوعية.

13- الجمعة 28 يونيو عطلة أسبوعية.

14- السبت 29 يونيو عطلة أسبوعية.

15- الأحد 30 يونيو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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