محمد الليثى: طوارئ في الأهلي بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي محمد الليثى عن إصدار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعلمياته للجميع في القلعة الحمراء بعدم الحديث في أي ملف إداري أو رياضي أو خدمي لحين الإنتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " أن الخطيب أبدى إستياؤه الشديد خلال الساعات الماضية من تفاقم أزمة النادي مع إتحاد الكرة بشأن الحكام الأجانب وملف حسين الشحات مع محمد الشيبي، موضحاً أن الخطيب كشف للمُقربين منه في الأهلي أن النادي أرسل خطاباً رسمياً لإتحاد الكرة من أجل الدفاع عن حقوقه ويجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد دون التأثير سلبباً على لاعبي الفريق الذين يستعدون لأهم مباراتين في الموسم أمام بطل تونس العنيد ".

وتابع محمد الليثى " الخطيب أصدر تعليماته لجميع الإدارات في النادي أمس ، الأثنين، بجميع القطاعات وحذرهم من الحديث في أي شأن لوسائل الإعلام ، وشدد على أن خالد بيبو مدير الكرة نال النصيب الأكبر من هذه التعليمات حيث طالبه رئيس الأهلي بإبعاد لاعبي الفريق عن أي أمور بعيدة عن النهائي الأفريقي ".