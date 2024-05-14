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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الجمباز يجهز خطة إعداد باريس 2024 بعد تأهل 9 لاعبين |صور

الجمباز
الجمباز

يجهز اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خطة الإعداد النهائية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويسعى اتحاد الجمباز لإقامة عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية القوية لاكتساب خبرات الاحتكاك مع المدارس القوية فى لعبة الجمباز.

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ويعقد مجلس إدارة اتحاد، اجتماعا خلال الفترة المقبلة لاعتماد خطة الإعداد فى وجود الأجهزة الفنية والمشرف علي المنتخبات الوطنية.

وكان المنتخب الوطني للجمباز  انهي مشاركته في سلسلة البطولات الأفريقية في ثلاثة أفرع وهي الإيقاعي والفني والترامبولين، والتي أقيمت مؤخرا في رواندا والمغرب وتونس على الترتيب.

وحقق المنتخب الوطني للجمباز نتائج مميزة سيطر من خلالها على منصات التتويج في البطولات الثلاثة، نسردها خلال السطور التالية:

بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
حقق المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي كأس البطولة الأفريقية التي أقيمت في روندا، من خلال الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق، ومعها خطف تذكرة التأهل لأولمبياد باريس بفريق يضم 5 لاعبات.
وعلى المستوى الفردي توجت عليا صالح المركز الأول والميدالية الذهبية وحجزت مقعدها في أولمبياد باريس، فيما جاءت حبيبة مرزوق في المركز الثالث وتوجت بالميدالية البرونزية.

البطولة الأفريقية للجمباز الفني
وأحكم المنتخب الوطني للجمباز الفني قبضته على منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في تونس.
على مستوى الرجال حقق عمر العربي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحسم تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية لصالح لاعب منتخبنا محمد منتصر عفيفي، بالإضافة لذهبية فرق الرجال.
وفي منافسات السيدات، حصد المنتخب الوطني 3 ميداليات جاءت بواقع ذهبية لصالح جنى محمود في الفردي العام ومعها تذكرة التأهل لأولمبياد باريس، وفضية من نصيب جودي ياسر، بالإضافة للمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفريق.

البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين
وفاز منتخبنا الوطني أيضا بكأس البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين التي أقيمت مؤخرا في تونس، وجاءت النتائج كالتالي:
على مستوى الفردي توجت لاعبة المنتخب ملك حمزة بالميدالية الذهبية وحجزت مقعدها في أولمبياد باريس 2024، فيما توجت أشرقت إسماعيل بالميدالية البرونزية.
وفي منافسات فردي الرجال، حصد لاعب منتخب مصر سيف الدين إسماعيل المركز الأول والميدالية الذهبية.
وعلى مستوى منافسات الزوجي، فاز منتخبنا بالمركز الأول في الرجال من خلال الزوجي سيف الدين إسماعيل ورامز صبحي، وفي السيدات من خلال ملك حمزة وأشرقت إسماعيل.

بهذه النتائج يؤكد الجمباز المصري تفوقه وتميزه على مستوى قارة أفريقيا من خلال حصد السيطرة على منصات التتويج في جميع البطولات القارية، وحجز 9 مقاعد في أولمبياد باريس في الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي وجمباز الترامبولين.

الجمباز

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