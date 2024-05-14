سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة الأرز بالبازلاء

طريقة عمل سلطة الأرز بالبازلاء وصفة من وصفات المطبخ الجزائري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، ويمكن لهذه الوصفة ان تنال إعجاب الأطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الارز بالبازلاء، وهي من الأكلات الجزائرية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل سلطة الأرز بالبازلاء

طريقة عمل سلطة الأرز بالبازلاء

مقادير سلطة الأرز بالبازلاء:

½ كيلو أرز

½ كيلو بازلاء

¼ كوب زيتون أخضر

¼ كوب زيتون أسود

¼ كوب خل

¼ كوب ماء

2 بطاطس

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

للتزيين :

أوراق خس

طريقة عمل سلطة الأرز بالبازلاء:

_ فى وعاء عميق على النار نسلق الأرز فى الماء لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

_ فى نفس الوقت فى وعاء آخر نضع والبطاطس (دون تقطيعها) فى ماء مع رشة ملح.

_ نقوم بتصفية الأرز بعد سلقه، ونصفى أيضا البطاطس والبازلاء.

_ نقطع البطاطس مكعبات صغيرة، ونقطع الزيتون دوائر.

_ فى صحن السلطة نرص الأرز، ويضاف عليه الزيتون والبطاطس والبازلاء.

_ نقوم بعد ذلك بعمل الصوص، وفى صحن عميق نخلط الخل مع الثوم والزيت والفلفل الأسود جيدا.

_ نصب الصوص فوق الأرز، ونقوم بالتقليب، ونخلط كل مكونات السلطة معا.

_ نزين الصحن سلطة الأرز بالبازلاء بأوراق الخس، ثم يقدم.