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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نفسية وجسدية .. اكتشف أعراض نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب
فيتامين ب

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 أعراضًا جسدية وعصبية ونفسية ويمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين ب12 ببطء ويمكن أن تزداد سوءًا بمرور الوقت.

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ووفقا لما جاء فى موقع “كيلافند كلينك”  قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص على الرغم من انخفاض مستوى فيتامين ب 12 في أجسامهم. 

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 من أعراض عصبية أو أضرار دون فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء).

تأثير فيتامين ب12 على الجسم

يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية العامة لنقص فيتامين ب12 ما يلي:

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.
الشعور بالغثيان أو القيء أو الإسهال .
عدم الشعور بالجوع كالمعتاد.
فقدان الوزن.
وجود التهاب في الفم أو اللسان.
وجود بشرة صفراء.

تأثير فيتامين ب12 على الأعصاب 


يمكن أن تشمل الأعراض العصبية لنقص فيتامين ب12 ما يلي:

خدر أو وخز في يديك وقدميك.
مشاكل في الرؤية.
مواجهة صعوبة في تذكر الأشياء أو الخلط بسهولة.
مواجهة صعوبة في المشي أو التحدث كما تفعل عادةً.
إذا تطورت المشاكل العصبية نتيجة لنقص فيتامين ب12، فقد لا تكون قابلة للشفاء.

تأثير فيتامين ب12 على النفسية


يمكن أن تشمل الأعراض النفسية لنقص فيتامين ب12 ما يلي:

الشعور بالاكتئاب.
الشعور بالغضب.
تجربة تغيير في الطريقة التي تشعر بها وتتصرف بها.

فيتامين ب الشعور بالاكتئاب الشعور بالتعب الشعور بالجوع الشعور بالغثيان المشاكل العصبية

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