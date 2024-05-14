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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلوى فرنسية.. طريقة ومقادير عمل موس الشوكولاتة

طريقة عمل موس الشوكولاتة
طريقة عمل موس الشوكولاتة

تعتبر طريقة عمل موس الشوكولاتة هو حلى شتير من وصفات المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف جو طنوس، طريقة عمل موس الشوكولاتة، وهي من الحلويات الفرنسية، ويمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل موس الشوكولاتة

 

طريقة عمل موس الشوكولاتة

 

مقادير طريقة عمل موس الشوكولاتة:

4 بيضات

⅔ كوب شوكولاتة

½ كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 كوب ماء

1 كوب كريما طازجة

رشة ملح

 

للتزيين:

شوكولاتة مبشورة

 

طريقة عمل موس الشوكولاتة :

_ في وعاء، يضاف الشوكولاتة والزبدة ونذيبهم في حمام مائي.

_ نسخن قدر على النار، ويضاف السكر والقليل من الماء، ونقلبهم حتى يذوب السكر ثم نرفع القدر عن النار.

_ يضاف البيض ورشة من الملح، ونقلب المكونات جيداً.

_ تضاف الشوكولاته الذائبة إلى مزيج البيض ونخفق جيداً، ثم تضاف الكريمة مع الاستمرار في الخفق.

_ نقدم موس الشوكولاتة في كأس التقديم، و نزينيه بالشوكولاتة المبشور والكريمة.

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