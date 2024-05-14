عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

يبحث المواطنون حاليًا على أسعار الأضاحي فى الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، والاي شهدت تراجعًا كبيرًا، مؤخرًا، قبل نحو شهر على عيد الأضحى المبارك، ما عدّه البعض فرصة جيدة للشراء.



انخفاض أسعار الأضاحي

وتوقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار الأضاحي و اللحوم فى الأسواق خلال الفترة المقبلة ، وذلك على غير العادة حيث إنه كان من المتوقع ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي بسبب اقتراب عيد الأضحى ككل عام ، والذي فيه يزيد الإقبال على الشراء

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن هناك ركود فى أسواق الماشية مما سبب ضعف في القوة الشرائية بالتالي انخفاض أسعار اللحوم والأضاحي نسبيا ، مشيرًا إلى أنه كان من المعروف زيادة الإقبال على شراء الماشية .

أسعار الأعلاف

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن انخفاض أسعار الأعلاف أدى إلي انخفاض الأسعار فى الأسواق ، موضحًا أنه تراجع كيلو اللحم البقري فى الأضاحي حوالى 5 جنيهًا، حيث وصل سعر الكيلو 165 جنيهًا بدلا من 170 جنيهًا، وكذلك كيلو الضأن حوالى 200 جنيها، وكيلو الماعز 220 جنيهًا.

واستكمل قائلا :" وصل كيلو اللحم الجاموسي الحية 150 جنيهًا " ، كما توقع استقرار فى أسعار الأضاحي حتى قدوم عيد الأضحى أو انخفاض طفيف بسبب استيراد كميات كبيرة من العجول ورؤوس الماشية .

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم المذبوحة انخفضت بالفعل فى الأسواق ، حيث يتراوح كيلو اللحوم البلدى من 300 ل 330 جنيهًا ، على غير الأيام الماضية .

التخفيضات

ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل طرح الأضاحي وطرق الحجز الأسبوع المقبل ، موضحا أن نسبة التخفيضات على الأضاحي تتراوح من 20 لـ 30% .

وأضاف " إبراهيم " خلال تصريحات لـ "صدي البلد "، أن أضاحي وزارة الزراعة تتميز بأنها ذات جودة عالية وسعرها مختلف عن السوق ،حيث سيتم بيع الأضاحي بعد أيام، وهي رؤوس مواشي بلدي تمت تربيتها في المزارع التابعة للوزارة .



أسعار اللحوم اليوم

• يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 280 و320جنيها.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه