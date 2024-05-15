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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مناسبة للفطور.. طريقة عمل حلوى التراميسو خطوة بخطوة

طريقة عمل حلوى التراميسو
طريقة عمل حلوى التراميسو

تعتبر طريقة عمل حلوى التراميسو، من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي انتشرت في الأونة الأخيرة، وهي وصفة مناسبة للفطور أو لتناولها بين الوجبات، وتعتمد في مزاقها على القهوة والطعم الكريمي الموجود بين طبقات للبسكويت.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس ، طريقة عمل حلوى التراميسو، وهي من الحلويات الإيطالية، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد ، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل حلوى التراميسو

 

طريقة عمل حلوى التراميسو

 

مقادير طريقة عمل حلوى التراميسو :

1 كيس بسكويت أصابع السيدة

½ كوب شوكولاتة مبشورة

200 جرام جبن كريمى

¼ كوب سكر ناعم

½ كوب كريما خفق

1 ملعقة كبيرة حليب سائل

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

½ كوب ماء دافئ

 

طريقة عمل حلوى التراميسو :

_ نذيب القهوة بالماء الدافئ، فى وعاء جانبي، نخفق الكريما، ثم يضاف إليها ملعقتين صغيرتين من خليط القهوة.

_ فى وعاء آخر، نخفق السكر مع الجبن، الفانيليا، الحليب وملعقتين من خليط القهوة، وملعقتين من الشوكولاتة المبشورة، ونخلطهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

_ تضاف ¾ الكريما إلى وعاء خليط الجبن، ونقوم بالتقليب من أسفل لأعلى بشكل هادئ ودائرى.

_ نغمس البسكويت فى خليط القهوة، ثم نقوم برص عدة طبقات متتالية منه فى قاع صينية التقديم.

_ نصب خليط الكريم والجبن فوق البسكويت، ثم نقوم بتسوية السطح بظهر ملعقة.

_ للتزيين : نرش الوجه بما تبقى من الشوكولاتة المبشورة، ويمكن تشكيل وردات بالربع المتبقى من الكريمة على وجة التراميسو .

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