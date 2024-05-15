عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علامات وأعراض واضحة تؤكد حدوث الفشل الكلوي.. ما هي

أعراض الفشل الكلوي
أعراض الفشل الكلوي

ينطوي مرض الفشل الكلوي المزمن في التوقف التدريجي لوظائف الكلى، والتي تعمل على ترشّح المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم تساعد في التخلص منها في البول. 

 

أعراض مرض الفشل الكلوي

 

وقد يسبب مرض الفشل الكلوي المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والمخلفات في الجسم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

نوع من الزيوت يحميك من أمراض مزمنة.. احرص على تناول ملعقة ونصف يوميا

 

وقد تظهر عليك في المراحل المتقدمة من مرض الفشل الكلوي المزمن القليل من مؤشرات المرض أو الأعراض، وربما لا تدرك إصابتك بمرض في الكلى إلا بعد تطور الحالة.

 

ويركز علاج مرض الفشل الكلوي المزمن على إبطاء تفاقم تلف الكلى، ويكون ذلك عادةً بالتحكم في سببه. ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا يمنع تلف الكلى من التفاقم. 

 

وقد يتطور مرض الفشل الكلوى المزمن إلى الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، وهي المرحلة التي قد تسبب الوفاة لو لم تُجرى غسيل كلوى أو زراعة للكلى.

 

أعراض مرض الفشل الكلوي

 

وتظهر مؤشرات مرض الفشل الكلوي المزمن، وأعراضه بمرور الوقت إذا كان تفاقم تلف الكلى ببطء، وقد يسبب توقفت وظائف الكلي، مما ييدأ في تراكم السوائل أو مخلفات الجسم أو مشكلات في الكهارل، ويمكن أن يسبب توقف وظائف الكلى مخلفأ بعض الاعراض، وتشمل:

_ الغثيان

_ القيء

_ فقدان الشهية

_ إرهاق وضعف.

_ مشكلات النوم.

_ زيادة البول أو قلّته.

_ انخفاض النشاط الذهني.

_ التقلصات العضلية المؤلمة

_ تورم القدم والكاحلي.

_ جفاف البشرة مع الحكة.

_ ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه.

_ ضيق النفس؛ عند تراكم السوائل في الرئتينأ.

_ لم في الصدر، في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب

 

وغالبًا ما تكون مؤشرات مرض الفشل الكلوي وأعراضه غير مقتصرة عليه، ويعني هذا أنها قد تكون نتيجة لأمراض أخرى. ونظرًا إلى قدرة الكليتين على أداء الكثير من الوظائف، فربما قد لا تظهر مؤشرات مرض وأعراض إلا بعد حدوث تلف كامل لا يمكن علاجه.

الفشل الكلوي مرض الفشل الكلوى عراض مرض الفشل الكلوي الكلى وظائف الكلى الفشل الكلوى المزمن ارتفاع ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة: علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس.. الراقصة لورديانا تخطف الأنظار بجمالها

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام؟.. اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرست .. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

عراك عنيف بين مسافرين بطائرة ركاب أمريكية.. وهذا رد فعل المضيفة

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

حلوى فرنسية.. طريقة ومقادير عمل موس الشوكولاتة

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة الأرز بالبازلاء

ترشيحاتنا

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لإبتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-