علامات وأعراض واضحة تؤكد حدوث الفشل الكلوي.. ما هي

ينطوي مرض الفشل الكلوي المزمن في التوقف التدريجي لوظائف الكلى، والتي تعمل على ترشّح المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم تساعد في التخلص منها في البول.

أعراض مرض الفشل الكلوي

وقد يسبب مرض الفشل الكلوي المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والمخلفات في الجسم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وقد تظهر عليك في المراحل المتقدمة من مرض الفشل الكلوي المزمن القليل من مؤشرات المرض أو الأعراض، وربما لا تدرك إصابتك بمرض في الكلى إلا بعد تطور الحالة.

ويركز علاج مرض الفشل الكلوي المزمن على إبطاء تفاقم تلف الكلى، ويكون ذلك عادةً بالتحكم في سببه. ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا يمنع تلف الكلى من التفاقم.

وقد يتطور مرض الفشل الكلوى المزمن إلى الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، وهي المرحلة التي قد تسبب الوفاة لو لم تُجرى غسيل كلوى أو زراعة للكلى.

أعراض مرض الفشل الكلوي

وتظهر مؤشرات مرض الفشل الكلوي المزمن، وأعراضه بمرور الوقت إذا كان تفاقم تلف الكلى ببطء، وقد يسبب توقفت وظائف الكلي، مما ييدأ في تراكم السوائل أو مخلفات الجسم أو مشكلات في الكهارل، ويمكن أن يسبب توقف وظائف الكلى مخلفأ بعض الاعراض، وتشمل:

_ الغثيان

_ القيء

_ فقدان الشهية

_ إرهاق وضعف.

_ مشكلات النوم.

_ زيادة البول أو قلّته.

_ انخفاض النشاط الذهني.

_ التقلصات العضلية المؤلمة

_ تورم القدم والكاحلي.

_ جفاف البشرة مع الحكة.

_ ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه.

_ ضيق النفس؛ عند تراكم السوائل في الرئتينأ.

_ لم في الصدر، في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب

وغالبًا ما تكون مؤشرات مرض الفشل الكلوي وأعراضه غير مقتصرة عليه، ويعني هذا أنها قد تكون نتيجة لأمراض أخرى. ونظرًا إلى قدرة الكليتين على أداء الكثير من الوظائف، فربما قد لا تظهر مؤشرات مرض وأعراض إلا بعد حدوث تلف كامل لا يمكن علاجه.