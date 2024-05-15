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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

صانعة محتوي تسجل
صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج

وثقت فتاة أسا شتاينارس، والتي تعمل كصانعة محتوى ومصورة أيسلندية، ظاهرة غريبة بظهور ثعابين الثلج، وذلك على شاطئ ستوكسنيس في أيسلندا.

 

صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج

 

وقالت شتاينارس: "ثعابين الثلج جميلة جدًا، وقد ثقتها عدة مرات من قبل"، ولكنها ليست ثعابين حقيقية تحت الماء، إلا أنها ظاهرة تحدث عندما تُحرِّك الرياح الثلوج التي تغطي اليابسة.

 

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وشرحت شتاينارس: "لا تستطيع رؤية ثعابين الثلج عادةً لأنّ الأرض تكون مغطاة بالثلوج، وبيضاء اللون أيضًا"، ولكن "لتتمكن من رؤية ثعابين الثلج، أنت بحاجة إلى خلفية داكنة. ويُعد الشاطئ الأسود اللون في أيسلندا مثاليًا لذلك".

 

وقد أظهر الفيديو التي أعدته شتاينارس، والتي وثقته لثعابين الثلج، وأشارت شتاينارس إلي مستخدمي الإنترنت يشعرون بالدهشة عند تسليطها الضوء على هذه الظاهرة، 

 

وأكّدت شتاينارس : "في كل مرة أقوم بنشر مقطع فيديو عن ثعابين الثلج، تحصل على ملايين المشاهدات، وهو أمر ممتع للغاية".

 

وحصد مقطع ثعابين الثلج  2.4 مليون مشاهدة، منذ نشره في نهاية ينايرعلى حسابها الرسمي على إنستجرام".

 

ولطالما عشقت شتاينارس السفر، ورُغم زيارتها لأكثر من 50 دولة حتى الآن، لا يزال موطنها الوجهة المفضلة للاستكشاف بالنسبة لها.

صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج
صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج
صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج
صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج
صانعة محتوي تسجل فيديد توثق فيه ظهور ثعابين الثلج
ثعابين ثعابين الثلج ايسلندا شاطئ ستوكسنيس أسا شتاينارس

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