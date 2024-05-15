عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، تقريرا تلفزيونيا حول ذكرى النكبة، وذلك تحت عنوان "النكبة.. تاريخ مليء بالدم والمجازر في الأراضي الفلسطينية".

وأفاد التقرير: "يوم ١٥ من شهر مايو يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة التي استمرت أحداثها نحو سنتين من منتصف عام ١٩٤٧ حتى منتصف عام ١٩٤٩".

وأضاف: "فترة زمنية امتلئت بالرعب وسفك الدم والقتل التمثيل بالجثث، ذكرى تحطم فيها الوطن الفلسطيني وتشرد بها الشعب، وكان بمثابة الكابوس الكبير الذي حل على الفلسطينيين".

وتابع: "التقارير والأبحاث التي تحدثت عن النكبة أكدت أن كل الأهوال التي مر بها الشعب الفلسطيني في تلك الفترة كانت جزءا من مخطط مدروس من قيادات الحركة الصهيونية".

وواصل: مخطط لتهيئة الساحة للإعلان عن نشأة دولة إسرائيل، في هذه الفترة دمر ما يقرب من ٥٣٠ قرية فلسطينية مع السيطرة على أكثر من ٧٠٠ قرية ومدينة وتهجير حوالي ٨٠٠ ألف فلسطيني أي نصف السكان الفلسطينين بكل الوحشية والإرهاب المنظم مثل قتل الأطفال والنساء والشيوخ والاعتداء على السيدات الموامل وإجهاضهن".