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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة والزراعة والصيانة بمدينة العبور

مشروع الاسكان المتوسط
مشروع الاسكان المتوسط

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقهم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بجولة تفقدية موسعة بالمدينة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، والنظافة والزراعة وعمليات الصيانة.

واستهل نائب رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة بتفقد مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر، المرحلتين الأولى والثانية بالحي الترفيهي، للتأكد من جودة أعمال الصيانة داخل المشروع، وكذلك النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء.

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 وواصل "غنيم" الجولة بتفقد الحالة العامة  للطرق والمرافق والزراعة والأمن والكهرباء والمخالفات والإشغالات والنظافة والتجميل، بالأحياء (الترفيهي، والتاسع، والشباب والمستقبل مروراً بالطرق الرئيسية للمدينة)، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تواجه السكان. 

وأكد المهندس أمين غنيم ضرورة تكثيف حملات رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والأعمدة بالشوارع والميادين، للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من تغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظاً على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة جميع اشتراطات الأمن والسلامة بها، ومراجعة ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وصيانتها وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وتغطية أبواب الأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة لأرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء، مشددا على ضرورة التلافي الفوري للملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى بيئة حضارية.

وشدد على محاسبة المقصرين في وجود أي مخالفات رصدت أثناء الجولة، وكذلك المقصرين في خروج أي أعمال تخص الزراعة او النظافة والصيانة بمواصفات دون المستوى، وكذلك التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة والصيانة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء ومحيط العمارات.

شارك بالجولة أيضاً نواب رئيس جهاز مدينة العبور، والمعاونون ومشرفو العموم ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز.

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