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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن بدء التحقيق بمقـ.تل أول موظف دولي لها في غزة

سيارة تابعة للأمم
سيارة تابعة للأمم المتحدة

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمم المتحدة بدأت تحقيقا في هجوم إسرائيلي على سيارة تابعة للأمم المتحدة في رفح يوم الاثنين أسفر عن مقتل أول موظف دولي لها في غزة منذ 7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الموظف، هو ضابط الجيش الهندي المتقاعد وايبهاف أنيل كالي، يعمل مع إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وكان في طريقه إلى المستشفى الأوروبي في رفح مع زميل، أصيب أيضا في الهجوم.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مصرع أحد موظفيها وإصابة آخر في رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة.

وتم استهداف سيارة تحمل شعار الأمم المتحدة يوم الاثنين، مما أثار إدانة سريعة من الزعماء الدوليين.


وتشير التقييمات الأولية إلى أن الرصاصة القاتلة أطلقت من دبابة في الحي، وأصابت الجزء الخلفي من سيارة الأمم المتحدة، بحسب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق. 

وتجري المناقشات مع السلطات الإسرائيلية لتحديد ملابسات الهجوم وطبيعة الانفجار، الذي أدي إلى مصرع موظف هندي وإصابة آخر أردني.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يقتـ.ـل فيها موظف دولي في الأمم المتحدة في غزة، وتم نقل الموظف المصاب من الأردن إلى المستشفى، وكان كلاهما يعملان لدى إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.

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