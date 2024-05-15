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رئيس التحرير
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اقتصاد

محمود محي الدين يرأس اجتماعات المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة.. يونيو المقبل

محمود محي الدين
محمود محي الدين

أعلنت الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة والذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" يوم 5 يونيو 2024، برئاسة الدكتور محمود محي الدين - المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي نوفمبر ٢٠٢٢.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، إن المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة مدرج رسميا ضمن فاعليات يوم البيئة العالمي علي الموقع الرسمي لليوم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحة ان النسخة الثانية تستضيفها جامعة النيل الأهلية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، والأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

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ويشارك بالمؤتمر هذا العام، مكتبة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى عضو مجلس الامناء بجامعة  النيل بالإضافة الي اندية روتاري المختلفة وجمعية شابتر زيرو ايجيبت المعنية بتطوير كفاءات مجالس إدارات الشركات فيما يتعلق بتغير المناخ والعديد من الجهات الداعمة في مصر.

وأوضحت أن جامعة النيل تسعي من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر الدولي السنوي بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"  إلي التوعية بقضايا المناخ والبيئة وتسليط الضوء علي المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

وأشارت إلى اطلاق عدد من المبادرات المعنية بقضايا المناخ والبيئة وتكريم للمشروعات التي تحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050؛ مع التركيز على إصلاح الأراضي، والتصحر، والقدرة على مقاومة الجفاف.

وتتضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة 2024، جلسات حوارية وكلمات للخبراء ومعرضا للأفكار الصديقة للبيئة، وتكريم لأفضل الأفكار، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بقضايا المناخ والبيئة.

وعقدت النسخة الأولي من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة المدرج رسميا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم 5 يونيو 2023 بمقر جامعة النيل الأهلية بالسادس من اكتوبر برئاسة الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومشاركة الدكتورة نيفين عبدالخالق نائبا لرئيس المؤتمر عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والمهندس محمد كامل المدير التنفيذي للمؤتمر - رئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".

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