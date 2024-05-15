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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ببلطيم

إزالة تعديات
إزالة تعديات

 

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى تنفيذ قرار إزالة لتعدى على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 2916 متراً مربعاً، بقرية بر بحرى، مركز بلطيم، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

 

وفي سياق متصل، تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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