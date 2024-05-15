‎"روتانا" تكذّب شيرين عبد الوهاب.. فيديو جراف

أدعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أن شركة روتانا منعت طرح أغانيها رغم تسجيلها منذ فترة، ولكن كدبت الشركة كل ما أدعته في بيان رسمي أصدرته.





وردت شركة روتانا" على الفنانة المصرية ببيان رسمي عبر "فيسبوك" لفتت فيه إلى أنها لم تتسلم أي أغنية جديدة من شيرين، ذات صلة بعقدها الجديد.





وتابعت شركة روتانا: "ردًا وتوضيحًا لما ذكر وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى،أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة".





وأضافت شركة روتانا: "بذلك تبقى أغنية الذهب والتي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هيآخر ما قدمته الفنانة لروتانا، وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عارٍ تمامًا عن الصحة، كما تحتفظ روتانابكافة حقوقها للرد قانونًا على هذه الادعاءات".

واشتكت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في تصريحات تلفزيونية، من تأخر طرح عدد من الأغاني التي انتهت من تسجيلها لدى الشركة قائلة: "هناك 3 أغانٍ جاهزة، وبعدها بشوية فيه 3 أغانٍ للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلها أمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.