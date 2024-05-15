تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار رابطة الأندية بتعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز وتقديم اللقاء لمدة ساعة.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز وتقديم اللقاء لمدة ساعة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد ١٩ مايو الجاري على استاد الإسماعيلية في الجولة ٢٤ من الدوري.

وتقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء بدلا من الساعة السابعة".

كان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ .

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه .

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي .