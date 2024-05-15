عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار رابطة الأندية بتعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز وتقديم اللقاء لمدة ساعة.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز وتقديم اللقاء لمدة ساعة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد ١٩ مايو الجاري على استاد الإسماعيلية في الجولة ٢٤ من الدوري.

وتقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء بدلا من الساعة السابعة".

 

كان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ .

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه .

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية

أول 10 سيارات | معلومات فريدة عن "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة

قصة شاب اختفى 26 عاما وظهر فجأة بسبب السحر.. أحداث حقيقية تحقق فيها النيابة

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

ننشر أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-