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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 26 مليار دور حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال 2023

صدى البلد

توجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مملكة البحرين، للمشاركة في القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تأتى في توقيت دقيق تشهد فيه العديد من التحديات وتعد فرصة ثمينة لتحقيق التضامن العربى ومواجهة التحديات الراهنة.

وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية، أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024 عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 29.5 مليار دولار خلال عام 2022 . حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022 . 

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.7 مليار دولار، يليها الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم ليبيا 1.8 مليار دولار، ثـم السودان 984.4 مليون دولار، ثم الجزائر 850.3 مليون دولار. 

 

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2023


• خضروات وفواكه بقيمة 1.3 مليار دولار .
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 1.1 مليار دولار .
• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة مليار دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 753 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 712 مليون دولار .

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022 . 

وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها الكويت 2.7 مليار دولار، ثم الإمارات 2.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 717.4 مليون دولار، ثم البحرين 399.5 مليون دولار.

 

أهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2023

 

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6 مليارات دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2 مليار دولار .
• خامات معادن بقيمة 785.1 مليون دولار .
• ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 399.2 مليون دولار .
• أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 213.3 مليون دولار .

وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 . 

واحتلت الإمارات المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار يليها السعودية 2.4 مليار دولار ثم الكويت 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم البحرين 337 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليارات دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.7 مليار دولار ، يليها السعودية 272.1 مليون دولار ، ثم الكويت 221.2 مليون دولار ، ثم البحرين 108.5 مليون دولار ، ثم قطر 86.8 مليون دولار .

وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022 .

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها الإمارات 2.1 مليار دولار ثم الكويت 2 مليار دولار ثم قطر 940.6 مليون دولار ثم الأردن 415.3 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغت قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 35.5 مليون دولار ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الأردن 5.6 مليون دولار ثم الكويت 4 ملايين دولار ثم البحرين 3.97 مليون دولار . 

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2022.

استثمارات مصر التحديات الراهنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارات الرسمية الصادرات المصرية العام المالي 2022 2023

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