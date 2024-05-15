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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

30 صورة ترصد استعدادات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة لاستقبال الطلاب غدا

لجان امتحانات الشهادة
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أنهت مدارس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، استعداداتها لبدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 المعروفة إعلاميا بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غدا الخميس .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صوراً ترصد استعدادات لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 أو لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لبدء استقبال الطلاب ابتداء من غد .

انتهت المديريات والإدارات التعليمية من تنظيف وتعقيم  لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 ، بالاضافة إلى الانتهاء من تعليق كشوف المناداة، ووضع أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، وكتابة تفاصيل كل لجنة من لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 على السبورة الخاصة بها ، استعدادا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وكان الدكتور رضا جحازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اطمأن، على كافة استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 المعروفة إعلاميا بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

وشدد الوزير على ضرورة انضباط سير امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 المعروفة إعلاميا بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  ، مؤكداً على عدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 المعروفة إعلاميا بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو :  الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
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