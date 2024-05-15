هدّدها برسائل واتس| مذيعة موقع صدى البلد تتقدم ببلاغ ضد كروان مشاكل

حررت الإعلامية سارة مكي ، مذيعة موقع صدى البلد ، محضرًا ، ضد التيك توكر كروان مشاكل ، بتهمة السب والقذف.



سارة مكي تقدمت ببلاغ ضد التيك توكر كروان مشاكل متهمة إياه بالنيل منها بالسب والقذف والإساءة إلى سمعتها ، بعد إرسال رسائل نصية لها على الواتساب.



وهدد التيك توكر كروان مشاكل ، الزميلة سارة مكي بغلق حساباتها على مواقع السوشيال ميديا ، إذا لم تقم بإزالة حلقة سجلتها معه وأذاعتها باسم صدى البلد على الموقع الإخباري وصفحاته بالسوشيال ميديا بتاريخ 9 أبريل الماضى وحققت انتشارا واسعا بين رواد هذه المواقع.



وموقع صدى البلد، إذ يطالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه التهديدات - غير المبررة - خاصة أن تسجيل الحلقة تم بإرادة وموافقة كاملة وصريحة من التيك توكر - مع العلم الشديد أن الحلقة ليست صوتا فحسب، بل بالفيديو صوت وصورة .