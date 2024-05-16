خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي

هل تعلمين أن النساء غالباً ما يختارن ارتداء الكعب العالي خلال موسم الأعياد للمناسبات الاجتماعية؟ ومع ذلك، من المهم توخي الحذر لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم الراحة في الكاحل والظهر.



نقدم لكم فيما يلي التمارين الأساسية التي يجب القيام بها أثناء ارتداء الكعب العالي.



تعتبر العديد من النساء أن الكعب العالي عنصر ضروري في خزانة ملابسهن، تتمتع هذه الأحذية الأنيقة بالقدرة على تحسين أي زي وتعزيز الثقة بالنفس وخلق وهم الطول، تفكر النساء في ارتداء الكعب العالي أثناء الحفلات أو التجمعات الاجتماعية، ولسوء الحظ، فإن عيوب ارتداء الكعب العالي، مثل عدم الراحة والألم، يمكن أن تطغى في بعض الأحيان على هذه المزايا، في الواقع يمكن أن يؤدي الكعب غير المناسب أو الطويل جدًا إلى مشاكل دائمة في القدم مثل آلام المفاصل والبثور وحتى التهاب اللفافة الأخمصية، ولحسن الحظ، يمكن للعديد من الاستراتيجيات المضمونة أن توفر الراحة من الانزعاج الناجم عن ارتداء الكعب العالي وأيضًا الحماية من أي ضرر محتمل طويل الأمد للقدم ناتج عن ارتدائها.

-تقوية وتمدد

يمكن أن يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى إجهاد عضلات ساقيك كثيرًا، لذا من المهم تقويتها وتمديدها بانتظام، قم بدمج تمارين مثل رفع ربلة الساق، حيث تقف على حافة درجة أو حافة وترتفع على أطراف أصابعك، ثم تنزل ببطء إلى الأسفل، يستهدف هذا التمرين عضلة السمانة ويساعد على بناء القوة اللازمة للمشي بالكعب العالي. بالإضافة إلى ذلك، جرب دوران الكاحل لتحسين المرونة - ما عليك سوى الجلوس مع رفع ساق واحدة، وتدوير قدمك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لبضع دقائق كل يوم.

-تحسين التوازن

يعد الحفاظ على التوازن الجيد أمرًا بالغ الأهمية عند ارتداء الكعب العالي، للعمل على هذه المهارة، حاول ممارسة الوقوف بساق واحدة أو أوضاع اليوغا التي تتحدى استقرارك، على سبيل المثال، تعتبر وضعية الشجرة خيارًا ممتازًا يستهدف القوة الأساسية مع تحسين التوازن أيضًا، قم بزيادة الصعوبة تدريجيًا من خلال ممارسة هذه الوضعيات أثناء ارتداء الكعب في المنزل قبل اصطحابه إلى الخارج، وهذا سيساعد على بناء الثقة وتدريب جسمك على التكيف مع التغيرات في الوضعية الناتجة عن الأحذية ذات الكعب العالي.

-التركيز على الوضعية

غالبًا ما يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى تغيرات في وضعية الجسم، حيث نميل إلى الميل إلى الأمام أو تقوس ظهورنا بشكل مفرط للتعويض عن مركز الجاذبية المتغير، أحد التمارين الفعالة لمعالجة هذه المشكلة هو تمرين القرفصاء على الحائط، قف على الحائط مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين ثم انزلق لأسفل حتى تصبح في وضع الجلوس مع إبقاء ظهرك على الحائط وتخيل أنك تجلس على كرسي غير مرئي!

-فواصل أصابع القدم

فواصل أصابع القدم هي أداة بسيطة ولكنها فعالة للمساعدة في الحفاظ على المحاذاة والتباعد المناسب بين أصابع قدميك، يمكن ارتداء هذه الأجهزة الصغيرة المصنوعة من السيليكون أو الرغوة إما أثناء النهار أو في الليل، حسب تفضيلاتك، من خلال فصل أصابع القدم بلطف، فإنها تشجع على محاذاة أصابع القدم بشكل صحيح وتمنعها من أن تصبح متشنجة ومؤلمة. إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام فواصل أصابع القدم هي أنها يمكن أن تخفف من الانزعاج الناجم عن حالات مثل الأورام أو أصابع القدم المخلبية، غالبًا ما تنتج هذه الحالات عن ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة، توفر فواصل أصابع القدم الراحة عن طريق تمديد أصابع القدم وإعادة تنظيمها، مما يقلل الألم والضغط على المناطق المصابة.

-ارتفاعات الشفاء البديلة

لتعزيز مرونة قدميك وتخفيف أي شعور بالألم أو الانزعاج، حاول دمج رفع الكعب البديل في روتينك، ابدأ باتخاذ وضعية الوقوف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين، واستخدم شيئًا قويًا للحصول على الدعم إذا لزم الأمر، ارفعي كعبك تدريجيًا عن الأرض، وحافظي على هذا الوضع المرتفع لعدة ثوانٍ قبل إعادته تدريجيًا إلى موضعه الأولي، كرر هذا التسلسل حوالي 10-15 مرة لكل قدم لتمديد عضلات قدميك بشكل فعال والتخلص من أي ضيق أو إزعاج قد تشعر به.

المصدر: timesofindia

