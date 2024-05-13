تحذير عاجل.. أخطاء شائعة في الجيم تعرض القلب للخطر

تعتبر ثقافة الذهاب إلى الصالة الرياضية "الجيم" أمر مرحب به، ولكن الطريقة التي يتبنى بها الشباب ممارسات الصالة الرياضية دون الاهتمام بالإيجابيات والسلبيات مثيرة للقلق.

ويعد الانخراط في نشاط بدني منتظم، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أمرًا ضروريًا للصحة العامة والرفاهية.

ومع ذلك، من المهم ممارسة التمارين الرياضية بأمان، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، في حين أن التمارين الرياضية توفر فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن بعض الأخطاء في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن تشكل مخاطر تهدد الحياة، وخاصة على القلب.



ونذكر في النقاط بعض هذه الأخطاء بالتفصيل لنفهم كيفية ممارسة الرياضة بأمان لحماية القلب.



-توقف، لا تدع الإرهاق يؤثر على قلبك

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الأشخاص في صالة الألعاب الرياضية هو الضغط على أنفسهم بشدة وبسرعة كبيرة، يمكن أن يحدث الإجهاد المفرط عندما يحاول الأفراد رفع الأوزان الثقيلة جدًا أو أداء تمارين القلب والأوعية الدموية بمستويات عالية الكثافة دون تكييف مناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



-إذا شعرت بعدم الارتياح، توقف على الفور

يعد تجاهل العلامات التحذيرية لمشاكل القلب أثناء ممارسة الرياضة خطأً كبيرًا آخر، لا ينبغي أبدًا تجاهل أعراض مثل ألم الصدر، أو الدوخة، أو ضيق التنفس، أو خفقان القلب، لأنها قد تشير إلى مشكلة كامنة في القلب، إن الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية على الرغم من ظهور هذه الأعراض يمكن أن يكون خطيرًا وربما يهدد الحياة.



-التمرين بوضعية خاطئة قد يسبب تأثيراً لا رجعة فيه على الجسم إن أداء التمارين ذات الشكل السيئ لا يقلل من فعاليتها فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة، بما في ذلك إصابة القلب، يمكن أن تؤدي تقنيات الرفع غير الصحيحة، مثل تقويس الظهر أثناء رفع الأثقال أو استخدام قوة الدفع لتأرجح الأوزان، إلى إجهاد القلب والعضلات الأخرى، مما يؤدي إلى تمزق العضلات أو تلف الأربطة أو حتى مشاكل متعلقة بالقلب.



-الإحماء أمر بالغ الأهمية

يعد تخطي إجراءات الإحماء والتهدئة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الأشخاص في صالة الألعاب الرياضية، تساعد تمارين الإحماء على إعداد الجسم لمزيد من النشاط المكثف عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضلات ورفع درجة حرارة الجسم الأساسية. وبالمثل، يساعد التبريد بعد التمرين على خفض معدل ضربات القلب وإعادة الجسم تدريجيًا إلى حالة الراحة، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية.



-يمكن أن يكون للجفاف تأثير مميت على الجسم

الترطيب المناسب ضروري للصحة العامة والأداء الرياضي، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية، الجفاف يمكن أن يجهد القلب عن طريق تقليل حجم الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

علاوة على ذلك، فإن ممارسة الرياضة في حالة الجفاف يمكن أن تؤدي إلى اختلال توازن الإلكتروليتات، مما قد يؤدي إلى إضعاف وظائف القلب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



-لا تبالغ في ممارسة تمارين القلب

في حين أن تمارين القلب والأوعية الدموية مفيدة لصحة القلب، إلا أن جلسات القلب المفرطة أو الطويلة يمكن أن يكون لها عواقب سلبية، يمكن أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إرهاق العضلات، وارتفاع مستويات الكورتيزول، وزيادة الإجهاد التأكسدي، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائف القلب والأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب.



-عدم الاهتمام بالتعافي

الراحة والتعافي عنصران حيويان في أي برنامج تمرين، ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهلهما أو إهمالهما، يمكن أن تمنع الراحة غير الكافية الجسم من التعافي بشكل كامل بين التدريبات، مما يؤدي إلى التعب وانخفاض الأداء وزيادة خطر الإصابة، بما في ذلك المشكلات المتعلقة بالقلب.



-الكشف عن تاريخك الطبي للمدرب

يعد تجاهل تاريخك الطبي وحالاتك الصحية الموجودة مسبقًا عند تصميم روتين للتمرين خطأً خطيرًا، تتطلب بعض الحالات الطبية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي أو عدم انتظام ضربات القلب، اعتبارات خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة، إن عدم استشارة أخصائي الرعاية الصحية أو المدرب الشخصي قبل البدء في برنامج التمارين الرياضية يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

-كيفية الوقاية من المخاطر؟

تتطلب الوقاية من مخاطر القلب المرتبطة بالصالة الرياضية اتباع نهج متوازن في ممارسة الرياضة. ابدأ تدريجيًا، خاصة إذا كنت جديدًا في مجال اللياقة البدنية، وتقدم بشكل مطرد. استمع إلى جسدك، وتوقف فورًا إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، أو دوخة، أو ضيق في التنفس، إعطاء الأولوية للشكل المناسب لتجنب الإجهاد والإصابة.



قم بدمج إجراءات الإحماء والتهدئة لإعداد العضلات واستعادتها، حافظ على رطوبة جسمك طوال التمرين للحفاظ على وظيفة القلب المثالية ومنع المضاعفات المرتبطة بالجفاف، تحقيق التوازن بين تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة لتحسين اللياقة البدنية العامة وتقليل الضغط على القلب.



تأكد من الراحة والتعافي الكافي بين التدريبات، مما يتيح لجسمك الوقت للإصلاح وإعادة البناء. استشر أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي برنامج تمرين، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو المخاوف. يمكنهم تقديم نصائح مخصصة لتقليل المخاطر وتعظيم الفوائد.



باتباع هذه الإرشادات وممارسة الرياضة بحذر، يمكنك الاستمتاع بالفوائد الصحية للنشاط البدني مع تقليل احتمالية التعرض لمخاطر القلب المرتبطة بالصالة الرياضية، تذكر أن السلامة يجب أن تكون دائمًا أولوية في أي روتين لياقة بدنية.

المصدر: timesofindia

