ماذا يعني انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية؟..نميرة نجم توضح

كشفت السفيرة نميرة نجم عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، دلالات انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" في دعوى جنوب أفريقيا قررت مصر الانضمام للدعوى وستكون مصر طرف في الدعوى ضد إسرائيل ".

وأضافت نميرة نجم:" يمكن لمصر أن تقدم مذكرات أمام محكمة العدل الدولية ".

وتابعت نميرة نجم :" ما زالنا في المرحلة الإجرائية من الدعوى بطلب تدابير مؤقتة من إسرائيل بشان الأوضاع في غزة ".

وأكملت نميرة نجم :" التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية يتسبب في مخاطر كثيرة تؤثر على المنطقة بأكملها ".