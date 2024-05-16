محافظ غزة الأسبق يروي حكايات النكبة ويثبت بالأدلة ظلم الشعب الفلسطيني

قال الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة الأسبق أن بداية النكبة باثنين من الصهاينة الذين جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن عمل وهذا دليل على أن هناك شعب كان على هذه الأرض ولم تكن وطن بلا شعب.

وأضاف أبو النجا، في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية، أن النكبة لم تكن ذنب الشعب الفلسطيني الطيب الذي استقبل المضطهدين واكتشف بعد ذلك أنهم ذئاب صهاينة يستهدفون الشعب الفلسطيني الذي استقبلهم

وأشار الي أن الشعب الفلسطيني مورس ضده كل أشكال الإجرام والوحشية وأصبح مستهدفا فاضطر إلى مغادرة المكان الذي كانوا يعيشون فيه ليس هروبا ولكن هجرة قصرية مسببة من قبل قادة الجيوش العربية التي كان يقودها الضابط البريطاني كلود باشا.