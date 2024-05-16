عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ غزة الأسبق يروي حكايات النكبة ويثبت بالأدلة ظلم الشعب الفلسطيني

غزة
غزة

قال الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة الأسبق أن بداية النكبة باثنين من الصهاينة الذين جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن عمل وهذا دليل على أن هناك شعب كان على هذه الأرض ولم تكن وطن بلا شعب.

وأضاف أبو النجا، في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية، أن النكبة لم تكن ذنب الشعب الفلسطيني الطيب الذي استقبل المضطهدين واكتشف بعد ذلك أنهم ذئاب صهاينة يستهدفون الشعب الفلسطيني الذي استقبلهم

وأشار الي أن الشعب الفلسطيني مورس ضده كل أشكال الإجرام والوحشية وأصبح مستهدفا فاضطر  إلى مغادرة المكان الذي كانوا يعيشون فيه ليس هروبا ولكن هجرة قصرية مسببة من قبل قادة الجيوش العربية التي كان يقودها الضابط البريطاني كلود باشا.

الشعب الفلسطيني فلسطين محافظ غزة مصر جديدة الإعلامية إنجي أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تصف الأمم المتحدة بأنها "منظمة إرهابية" مع تصاعد التوترات بشأن غزة

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-