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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

الدواء المغشوش
الدواء المغشوش

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود بعض الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وفقًا لبلاغات مقدمة من الشركات المنتجة للدواء الأصلي، محذرة من استخدام تلك الأدوية التي تحمل التشغيلات التي تكشف عن عدم صلاحيتها للاستخدام والتي أعلنت عنها الهيئة في منشوراتها التحذيرية.

الدواء

دواء مغشوش بالصيدليات

وبحسب المنشورات التحذيرية لهيئة الدواء بشأن الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وتأتي أسماء تلك الأدوية على النحو التالي:

- مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: 604042 و607032، حيث يعد "بارامول" أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

- مستحضر "Azrolid 500mg- 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم: 9013037، ويعد ذلك الدواء الصادر التحذير بشأنه مضاد حيوى في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

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الطريقة الصحيحة للتصرف عند الحصول على أدوية مغشوشة

وحول الطريقة الصحيحة للتصرف حال الحصول على أي عبوات من الأدوية السابق الإشارة إليها وتحمل الأرقام التشغيلية التي تكشف عن عدم صلاحيتها، تم التأكيد على أهمية الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (اضغط هنا)، مع التأكيد أن التحذير يتعلق بالعبوات التي تحمل التشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

كيف تكتشف الدواء المغشوش؟

الأخطاء الإملائية في اسم المنتج أو الشركة المصنعة أو المكونات الرئيسية الموجودة على ملصقات زجاجات الأدوية أو العبوات الأخرى، من أكبر الأخطاء وأكثرها وضوحًا.

الدواء 

مظهر الدواء

يمكن أن يتغير حجم الدواء وشكله، وأي اختلافات مفاجئة بين العبوات يجب أن تلاحظها، اتصل بطبيبك أو الصيدلية، للتأكد من أي تغييرات.

جودة الدواء

سيكون للحبوب الشرعية دائمًا مظهر المصنع، وإذا كانت أقراصك متشققة، أو بها طبقة فقاعية أو متفتتة، يجب أن تنتبه، يجب أيضًا اعتبار الحبوب المتعفنة التي تحتوي على مسحوق أو بلورات زائدة مغشوشة.

التعبئة والتغليف

يجب أن تكون الأدوية التي تأتي في عبوة الشركة المصنعة الأصلية مختومة، إذا كانت مفتوحة، أو يبدو أنه تم العبث به، أو لا تبدو بالشكل الصحيح، فمن المهم مراجعة الصيدلي.

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