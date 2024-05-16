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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفرقة الإسبانية ميكرواوبرا تشارك بالدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

صدى البلد

تشارك الفرقة المسرحية الإسبانية ميكرواوبرا بعملها " ليري بيلولا" في الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة التي تعقد في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٤ في العديد من مسارح القاهرة مثل مسرح الهناجر و مسرح وزارة الشباب ومسرح الطليعة و مكتبة القاهرة و مسرح مركز الإبداع الفني و المجلس الأعلى للثقافة و المسرح الصغير بدار الأوبرا.

 

ليري بيلولا" – تحولات الشرنقة الثلاث - هي مونودراما مسرحية موسيقية تدور حول حفلة لمغني أوبرا شهير يصل دائمًا متأخرًا فتضطر مساعدته البريئة والخجولة لتسلية الجمهور، على الرغم من رهبتها للمسرح. ستكتشف المساعدة في داخلها أن الحدود غير موجودة، وأن الجانب الأنثوي والذكوري يسافران دائمًا معًا * لأن الأزمة يمكن أن تكون اللحظة المثالية لاكتشاف أجنحتنا والطيران!

 


قدمت فرقة ميكروأوبرا أول عرض لها في عام 2008 وتهدف الفرقة منذ بدايتها إلى تقريب العالم الرائع للغناء الأوبرالي إلى جميع أنواع الجمهور، من خلال تقديم عروض مسرحية صغيرة ومتوسطة الحجم تحتوي على جميع عناصر الأوبرا، في نطاق حميم ومتاح للجميع.

تدعم السفارة الإسبانية بالقاهرة مشاركة الفرقة الإسبانية في المهرجان والتي ستقدم بجانب عرضها يوم الـ 18 من مايو على مسرح الطليعة بالعتبة، ورشتان متخصصتان عن الغناء الأوبرالي وتوظيفه دراميا في معهد ثربانتس و أكاديمية الفنون بالقاهرة يومي الـ19 والـ20 من مايو.

 

ينظم مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة جارة القمر، وتعقد الدورة الثانية في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٤ في القاهرة، وهي مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز. تقوم بإدارة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.

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