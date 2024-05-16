طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص في وعاء واحد.. سريعة التحضير

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة سريعة لعمل المكرونة بالصوص الأبيض في وعاء واحد كوصفة سهلة وسريعة ومذاق لا يقاوم وشكل شهي.

المكونات لعمل المكرونة بالصوص الأبيض

250 جرام من المكرونة (يمكن استخدام أي نوع تفضله)

2 ملاعق كبيرة من الزبدة

2 فصوص من الثوم المفروم

2 ملاعق كبيرة من الدقيق

2 كوب من الحليب

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1/2 كوب من الجبن المبشور (مثل البارميزان أو الشيدر)

طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض

قم بغلي الماء في وعاء كبير وأضف الملح. ضع المكرونة في الماء المغلي واتبع تعليمات الطهي الموجودة على العبوة.

قم بطهي المكرونة حتى تكون طرية ومستوية ومن ثم صفيها واتركها جانبًا.

في وعاء آخر، قم بتذويب الزبدة على نار متوسطة.

أضف الثوم المفروم وقلبه حتى يصبح متطرّدًا ومعطرًا، ولكن احذر من عدم حرقه.

أضف الدقيق إلى الزبدة المذابة وقلبه جيدًا حتى يمتزج مع الزبدة لتكوين قاعدة الصوص.

ببطء، أضف الحليب إلى الوعاء تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك باستخدام مضرب البيض أو ملعقة خشبية.

قم بتحريك الصوص حتى يصبح سميكًا ومتجانسًا.

أضف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وقلب المكونات جيدًا.

أضف الجبن المبشور إلى الصوص واستمر في التحريك حتى يذوب ويندمج تمامًا مع الصوص.

ضع المكرونة المصفاة في الوعاء مع الصوص وقم بتحريكها جيدًا لضمان تغطية المكرونة بالصوص بالتساوي.

قم بتسخين الوعاء على نار منخفضة لمدة دقيقتين إضافيتين لتسخين المكرونة وضمان تجانس الصوص.

قدم المكرونة بالصوص الأبيض في وعاء التقديم ويمكنك إضافة بعض الجبن المبشور الإضافي أو البقدونس المفروم كزينة إضافية.

هذه الوصفة سهلة وسريعة التحضير وستحصل على طبق من المكرونة الشهي مع صوص الجبن الكريمي، يمكنك أيضًا إضافة الخضروات المفضلة لديك مثل البازلاء أو الفطر لإضافة نكهة ولون إضافيين.