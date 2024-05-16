الحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .. زعمت جروبات الغش تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم، الخميس.

وتوافد طلاب الصف الثالث الإعدادي على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة، وذلك لبدء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني.

وتضمن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات رادعة تصل للسجن 7 سنوات لكل من سولت له نفسه تسريب الامتحانات.

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عقوبة تسريب الامتحانات

تنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.