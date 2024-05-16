أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس G580 الكهربائية ، وتنتمي G580 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

- محرك مرسيدس G580 الكهربائية :

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

زودت سيارة مرسيدس G580 الكهربائية بـ 4 محركات كهربائية ، تنتج قوة مجمعة تصل الي 432 كيلووات، أي ما يعادل 588 حصان .

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

تمتلك سيارة مرسيدس G580 الكهربائية بطارية سعه 116 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 473 كم/ساعة .

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

تتسارع سيارة مرسيدس G580 الكهربائية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس G580 الكهربائية :

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

تباع سيارة مرسيدس G580 الكهربائية بسعر 142.622 ألف يورو ، أي ما يعادل 7 ملايين و 233 ألف جنيه مصري تقريباً .