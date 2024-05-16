عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

مرسيدس G580 الكهربائية
مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس G580  الكهربائية ، وتنتمي G580  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

أرخص 3 سيارات لا تتعدى الـ100 ألف جنيه.. تعرف عليها

سيارات سيدان جديدة لا تتخطى 650 ألف جنيه

- محرك مرسيدس G580 الكهربائية :

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

زودت سيارة مرسيدس G580 الكهربائية بـ 4 محركات كهربائية ، تنتج قوة مجمعة تصل الي 432 كيلووات، أي ما يعادل 588 حصان .

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

تمتلك سيارة مرسيدس G580 الكهربائية بطارية سعه 116 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 473 كم/ساعة .

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

تتسارع سيارة مرسيدس G580 الكهربائية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس G580 الكهربائية :

مرسيدس G580 الكهربائية سعرها 7.2 مليون جنيه

تباع سيارة مرسيدس G580 الكهربائية بسعر 142.622 ألف يورو ، أي ما يعادل 7 ملايين و 233 ألف جنيه مصري تقريباً .

مرسيدس الألمانية شركة مرسيدس الألمانية مرسيدس G580 الكهربائية مرسيدس G580 G580 الكهربائية G580 السيارات الـ SUV الرياضية محرك مرسيدس G580 الكهربائية سعر مرسيدس G580 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

قرار جديد داخل بيراميدز بعد النتائج المميزة للفريق للموسم الحالي

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تطورات الموقف بين محمد صلاح وحسام حسن

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

موضوعات متعلقة

أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصرية

منها جيتور وشيري ..سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

مواصفات فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

أرخص سيارة SUV بالسوق المصري 2024 من بيجو الفرنسية

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بدون زيادات سعرية

ترشيحاتنا

أبو العينين ينعي الدكتور هشام عرفات: صاحب إسهامات جليلة في تطوير منظومة النقل في مصر

السياحة: قرب إنهاء إجراءات برامج الحج البري.. و150 أتوبيس لنقل الحجاج

وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية الـ 33

ذكرى الفوز 6-1 على الزمالك.. إبراهيم سعيد يثير الجدل ويوجه التهنئة لجمهور الأهلي

واقعة صادمة في مدرسة.. طلاب يصفعون المعلمين بسبب منعهم من الغش

وصول أمير قطر إلى العاصمة البحرينية للمشاركة في القمة العربية الـ 33


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-