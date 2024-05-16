للسلامة والأمان.. أشياء مهمة في إطارات السيارة يجب فحصها قبل السفر

الإطارات تلعب دورا حاسما في تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعمل علي توفير الثبات على الطرق الرطبة والجافة، وتساعد علي راحة الركاب، وبالإضافة الي ان الإطارات تساعد علي التحكم بثبات السيارة.

أشياء بإطارات السيارة يجب فحصها قبل السفر

وبالتالي يجب فحص إطارات السيارات قبل الانطلاق والتحرك علي الطرق السريعة ، وذلك لان أي خلل بإطارات السيارة يؤدي الي وقوع حوادث قاسية .

أشياء بإطارات السيارة يجب فحصها قبل السفر

- أشياء بإطارات السيارة يجب فحصها قبل السفر :

أشياء بإطارات السيارة يجب فحصها قبل السفر

1- التحقق من قيمة ضغط هواء الإطارات السليمة .

2- مراعاة مواءمة ضغط الهواء مع حمولة السيارة .

3- الحذر من انخفاض ضغط الهواء بالإطارات

4- فحص عمق مداس الإطار .

5- فحص الإطار بشكل عام والبحث عن وجود أي تشققات .

أشياء بإطارات السيارة يجب فحصها قبل السفر

الجدير بالذكر انه ينبغي فحص الإطارات لدى مركز متخصص إذا كان عمرها يزيد على 7 سنوات، ولا يجوز قيادة السيارة بإطارات يزيد عمرها عن 10 سنوات.