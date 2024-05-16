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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير واستقبال طلبات التصالح بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية لمركز ومدينة كفر الزيات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى “ وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وأشار محافظ الغربية إلى أن كورنيش كفر الزيات، واحد من أهم المناطق التي تعد متنفسا حضاريا حقيقيا للمواطنين ومن خلاله تستطيع العائلات والأسر من قضاء الإجازة وشم هواء نظيف ومناظر جمالية وسط أجواء حضارية وخدمات مقدمة للمواطنين متميزة.

وأضاف المحافظ أن كورنيش كفر الزيات كان يعاني من الإهمال وقررت المحافظة تطوير الكورنيش، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة.

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وأعرب أهالي مدينة كفر الزيات عن سعادتهم البالغة بأعمال التطوير التي تتم بالكورنيش والتي تمثل نقلة نوعية وحضارية للمدينة .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بكفر الزيات لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء موجها بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

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وخلال حديثه مع المواطنين أشار المحافظ أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.
وأضاف المحافظ أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة. ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

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الإجراءات اللازمة استقبال طلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة أحد اذ الإجراءات اللازمة الخدم الخريج الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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