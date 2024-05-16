ملك البحرين: يجب بلورة موقف عربي ودولي مشترك لإحلال السلام العادل

أكد ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، أننا نجدد العزم لمستقبل واعد للأمة العربية نستبشر فيه الخير لشعوبها ودول العالم كافة، وأن القمة العربية تنعقد اليوم في ظل حروب مأساوية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها ووحدة وسلامة أراضيها.



وأضاف ملك البحرين، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أن يجب بلورة موقف عربي ودولي مشترك يعتمد على التضامن لوقف الحروب وإحلال السلام العادل، وأن مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه كهدف منشود ونؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وتابع ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، نواصل سعينا لتحظى شعوب المنطقة بالسلام الدائم وتنعم بجوهر التنمية الشاملة القائمة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان.

