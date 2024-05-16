أزهرية الإسكندرية: لا صحة لوجود حريق بمبنى المنطقة والامتحانات تسير بهدوء

نفى الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الأخبار والشائعات المتداولة حول نشوب حريق داخل مبنى المنطقة، مؤكدًا ان الامتحانات تسير بهدوء.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية في تصريحات صحفية، أن أحد الأشخاص ألقى سيجارة بزراعات صغيرة كانت بجوار مبنى المنطقة، فشب الحريق محدود وتم إطفاؤه على الفور، مؤكدا عدم تضرر الطلاب نهائيا بذلك.

في الوقت ذاته، تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية سير الامتحانات، مؤكدا أهمية التواصل المستمر مع غرف عمليات الامتحانات والمحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان.