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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم بروسيا دورتموند يتغنى بنادي ريال مدريد قبل نهائي أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند

أشار ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند، إلى عدم رغبته في مواجهة بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهو ما حدث بالفعل.

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ويواجه دورتموند في المباراة النهائية ريال مدريد يوم 1 يونيو المقبل، وذلك بعد التفوق على باريس سان جيرمان في نصف النهائي، في الوقت الذي تغلب فيه الفريق الإسباني على البايرن.

 

وسبق أن خاض هوميلز نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2013 رفقة دورتموند أمام بايرن ميونخ بالذات وعلى ملعب ويمبلي أيضا معقل النهائي هذا العام، وحينها فاز العملاق البافاري بنتيجة (2-1).

 

وقال هوميلز في تصريحات نقلها موقع "سبورت 1": "فكرة خوض نهائيين لدوري الأبطال في مسيرتي بين فريقين من ألمانيا لم تكن تغريني بتلك الصورة، خوض نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد هو الخيارة الأفضل، فهو النادي الأكبر في العالم".


أما عن العودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 11 عاما فعلق: "في ذلك التوقيت (2013) كان دورتموند فريقا ناجحا للغاية، وبالتالي كان الوصول إلى النهائي بمثابة تسلسل طبيعي حينها، وهذا ما يجعل الوصول للنهائي خاص هذه المرة وربما أكبر من الوصول منذ 11 عاما".

دورتموند

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