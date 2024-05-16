مصرع شخصين فى حادث تصادم توك توك بسيارة بالقليوبية

لقي شخصين مصرعهما في تصادم توك توك مع سيارة ملاكي على طريق شبين القناطر - الخانكة بالقليوبية وتم نقل الجثتان إلى مستشفى شبين وتم التحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكى بطريق شبين - الخانكة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحادث بسبب السرعة واسفر عن مصرع إثنين هما " ع ا ا " 21 سنة و " ا س س " 21 سنة من مستقلى التوك توك وتم نقلهما للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق