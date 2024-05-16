37 ألف جنيه للطن .. استقرار أسعار الحديد والإسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد والإسمنت اليوم الخميس حالة استقرار فى الأسواق محليا، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بعد هبوط خام البليت عالميا.

وتعد أسعار الحديد والإسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والإسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والإسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير.



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الخميس



وسجلت أسعار الحديد اليوم الخميس كما يلي:-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 41000 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد الكومي 38000 جنيه للطن.

- كما سجل العشري 37500 جنيه للطن

- فيما سجل سعر مصر ستيل 38000 جنيه

- بلغ سعر حديد بيانكو سعر 38000 جنيه للطن.

- كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 42000 جنيهًا

- سجل حديد الجيوشي سعر 39000 جنيه.

- فيما سجل حديد المراكبي سعر 41000 جنيه للطن

- فيما بلغ حديد عطية سعر 38500 جنيه للطن.

أسعار الاسمنت اليوم

- سجل أسمنت المسلح اليوم، 2000 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن

- كما أسمنت جنوب الوادي سجل 1940 جنيهًا

- بلغ أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

- فيما سجل سعر أسمنت المصريين 2060 جنيهًا.

- وسجل أسمنت السويدي 2100 حنيهًا في الطن

- فيما بلغ أسمنت السويس 2000 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت حلون 1980 جنيهًا في الطن.

- فيما سجل أسمنت المخصوص 1970 جنيهًا.

- وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1280 إلى 1390 جنيهًا

بينما الأسمنت المقاوم بين 2010 و2220 جنيهًا

- فيما يترواح سعر الأسمنت الأبيض بين 3820 إلى 3920 جنيه.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، وفيما يخص أسعار الأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.