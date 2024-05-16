وقف بيع تذاكر بلجيكا وإسرائيل لسبب أمني

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعليق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول أمام إسرائيل في دوري أمم أوروبا، لدواعٍ أمنية.

ومن المقرَّر أن تقام المباراة يوم السادس من سبتمبر المقبل على «ملعب الملك بودوان».

وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي عبر موقعه الرسمي: «اتحاد الكرة البلجيكي على تواصل وثيق مع الجهات الأمنية ومجلس مدينة بروكسل والحكومة الفيدرالية».

وأضاف البيان: «الوضع الأمني يتم تحليله، وتتم مراقبة التطورات من كثب».

وقال رئيس الاتحاد بيت غاندندريتش «السلامة تأتي في المقام الأول».

على الجانب الآخر، جرى طرح تذاكر المباراتين أمام فرنسا في 14 أكتوبر المقبل وأمام إيطاليا في 14 نوفمبر المقبل.

وخرج المئات من المؤيدين لفلسطين في مظاهرات بشوارع بروكسل مرات عديدة منذ اندلاع الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» في غزة