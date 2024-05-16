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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق في مخزن للأدوية بالمدينة الصناعية بأسيوط الجديدة

اندلاع حريق بمخزن
اندلاع حريق بمخزن للأدوية بالمنطقة الصناعية بأسيوط

اندلع مساء اليوم الخميس حريق هائل بمخزن للأدوية بالمنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة دون وقوع خسائر بشرية. 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح ، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مخزن أدوية بالمدينة الصناعية بأسيوط الجديدة. 

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف ودفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بـ 10 سيارات. 


وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمخزن أدوية يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية تابع لإحدى الشركات وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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