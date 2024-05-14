اندلاع حريق في منزل بأسيوط

اندلع حريق اليوم الثلاثاء بمنزل بقرية نزه قرار بمركز منفلوط أسفر عن احتراق محتويات المنزل دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل بقرية نزه قرار .



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل ملك " أحمد. م . م " مكون من ٣ طوابق ونتج عن الحريق احتراق الطابقين الأول والثاني وجميع محتويات الطابقين دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.