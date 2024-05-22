واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

بعد مرور قرابة شهر على واقعة طفل شبرا المؤسفة والذي وقع ضحية الدرك ويب وقام آخر بالتخلص منه واستخراج أعضائها لبيعها تكررت هذه الواقعة في بورسعيد على يد سيدة حاولت تخدير طفلها تمهيدا لبيع أعضائه.

سيدة تخدر طفلها لبيع أعضائه

أوضحت التحقيقات أن المتهمة، التي تُدعى "هـ. ث. د"، كانت تخطط بشكل محكم لتنفيذ جريمتها البشعة.

قامت بشراء المواد اللازمة لتخدير ابنها الصغير، وكانت على وشك تنفيذ مخططها الإجرامي قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتلقي القبض عليها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.