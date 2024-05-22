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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فطيرة البيتزا بالجلاش
فطيرة البيتزا بالجلاش

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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مكونات فطيرة البيتزا بالجلاش

- علبة من عجينة الفيلو

- نصف كوب زبدة مع الزيت

- كوب زبادي

- قليل من الملح

- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

مكونات الحشوة:
 

- أي خضار تحبينه

- جبنة موزاريلا أو أي جبنة من اختيارك

- سجق أو بيبروني او بسطرمه أو بقايا دجاج أو لحم

- سمن لتحمير الفطيرة في النهاية

طريقة عمل فطيرة البيتزا بالجلاش 

اخلطي الزبادي والزبدة والزيت والملح والبيكينج بودر معًا

ندهن طبقات البف باستري بالخليط 

طبقة الخضار والجبن

قم بطي الفطيرة بالشكل الذي تفضيلة

في مقلاة ساخنة على نار متوسطة

ضيفي ملعقة سمن أو زيت وحمري الفطيرة لمدة دقيقتين على كل جانب حتى تصبح مقرمشة وتكتسب اللون البني الذهبي.  

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