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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مختار مختار: فريق الترجى مرتاح للتعادل مع الأهلى

مختار مختار
مختار مختار

كشف مختار مختار مدرب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى صعبة للغاية حيث الفريق المنافس يعمل على تسجيل هدف فى مباراة العودة وحصد اللقب.

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وأوضح مختار مختار خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا"  لاعبو فريق الترجى التونسى مرتاحين من نتيجة مباراة الذهاب فى تونس أمام الاهلى والعمل على الفوز هنا فى القاهرة أمام والتتويج بالبطولة".

وأشار مختار مختار " كريم فؤاد الأنسب لخلافة على معلول فى الجبهة  اليسرى بتشكيل الأهلى بسبب جاهزية وخبرة اللاعب حيث الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر لم يجهز كريم الدبيس لهذة المواجهة رغم تألق اللاعبين البدلاء والتى ظهر فى الحارس مصطفى شوبير ومتعجب من إدارة القلعة الحمراء بعدم التعاقد مع لاعب بديل التونسى على معلول حتى الان وبنفس مستوى اللاعب".

وأضاف مختار مختار " الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم فريق الأهلى تراجع مستواه بشكل كبير الفترة الماضية و الفلسطينى وسام أبو على الأنسب لقيادة هجوم الفريق الأحمر بسبب إمكانيات اللاعب حيث يمتلك الشراسه الهجومية ".

وتابع مختار مختار  " متحفظ على قرار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر بضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة حيث لم يشارك فى المباريات منذ أكثر من 4 مباريات وحيث المنتخب يضم اللاعبين الجاهزين فقط ".

وأختتم مختار مختار حديثه " قرار إعتزال التدريب نهائياً ومنح فرصة للمدربين الشباب ولا تراجع فيه ".

الترجي

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