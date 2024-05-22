بريطانيا تطلب من مجموعة السبع منع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

قالت وكالة "رويترز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا طلبت من مجموعة السبع منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وفي وقت سابق، عبرت بريطانيا عن رفضها لقرارات الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال بحجة أن هذا غير مفيد.

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن طلب مذكرات الاعتقال من الجنائية الدولية غير مفيد ولن يساعد في التوصل لوقف القتال.

بينما ذكر وزير الدفاع البريطاني :"أن طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت لن يؤثر على استمرار تصدير أسلحتنا إلى إسرائيل وسندعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد".