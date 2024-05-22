نتنياهو يصدر أوامر بدراسة الاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بدراسة الاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أصدر تعليماته بدراسة امكانية الاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على "طلبات أمريكية محددة" لتسهيل إيصال المساعدات لغزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسؤول إن واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بإرسال المساعدات المفحوصة بقبرص إلى ميناء أسدود.

وأضاف: "اعتقد أن المحادثات كانت بناءة للغاية، ونحن الآن نتطلع إلى رؤية بعض ما تم الاتفاق عليه هنا خلال الأيام المقبلة".