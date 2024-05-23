مواهب الأوبرا تغنى منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل بعنوان "منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بمصاحبة الدارسين بفصل الرق تدريب وقيادة إيهاب عباس وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 25 مايو بمعهد الموسيقى العربية، وذلك استمرارًا لجهود الثقافة المصرية الداعمة للمواهب الفنية الواعدة.

يضم البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والحديثة منها موسيقى بعمرى كله حبيتك لـ محمد عبد الوهاب - لونجا رياض لـ رياض السنباطى - تمر حنة لـ محمد فوزى وموشحات يا بهجة الروح - ظبى من الترك - يا راعى الظبا - وجهك مشرق - أنت المدلل - كللى يا سحب - منيتى عز اصطبارى - ملا الكاسات ، طفطوقتى يا ورد على فل وياسمين - خفيف الروح ، دور قد ما احبك ، الى جانب سماعى نهاوند واغنية امتى الزمان .. أداء الواعدين لى لى أحمد زين ، جنة أسامة ، أحمد مجد الدين ، محمد سعد ، جاسمين عادل ، عبد المنعم الحريرى ، ميدو البحيرى ، الطفلة نادية أحمد ، أيمن عبد الغفار ، لاما حازم وفقرة للعزف المنفرد على الرق أداء ايهاب عباس .

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.