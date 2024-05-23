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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتحاد شباب الخارج : مكافحة الهجرة غير الشرعية تحظى باهتمام رئاسي فريد

محمود حسين
محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن قضية الهجرة غير الشرعية  من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والعالمي ، لاسيما أن تلك الظاهرة الخطيرة  تهدد أرواح الملايين من البشر .


واكد حسين ، خلال كلمته في ملتقي شباب المصريين بالخارج الذي يعقد ، بمشاركة السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة تحت عنوان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي ، حظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك القيادة الوطنية التي قدمت للمصريين بالخارج خدمات جليلة غير مسبوقة.

 

 
واوضح رئيس اتحاد المصريين بالخارج  ، أن تأسيس  اتحاد شباب المصريين بالخارج  جاء متماشيا مع رؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن فى إطار عمل مؤسسى يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم .

 


وأشار إلي أن  أن المصريين فى الخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغالية لذلك أوجه التحية  للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزاره لهم عام ،2014 فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات والمبادرات.

 

 

واوضح انه تم  تأسيس الاتحاد  وفقا للقانون المصري حتي كان إشهار الاتحاد كمنظمة أهلية غير هادفة للربح تنشأ وفقا للقانون المصري ويتبع وزارة الشباب والرياضة. 


وأشار إلي أن  الاتحاد يضم  3000 شاب وفتاة من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم بهدف تحقيق عدد من الأهداف التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الام.

محمود حسين المصريين بالخارج الهجرة

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