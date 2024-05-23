لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

يعاني أصحاب الدايت من عدم قدرة مقاومة الأطعمة الشهية خاصة السناك سهل التحضير مثل الـ شيبسي ولكن هل تعرف أن هناك بعض الأنواع الشهية التى يمكن تحضيرها بدون أى مواد تزيد الوزن.



شيبسي دايت

نعرض لكم طريقة عمل شيبسي دايت بدون بطاطس وذلك من خلال خطوات الشيف أميرة شنب



شيبسي دايت

مقادير شيبسي دايت:

1 كيلو جزر حلقات أو كرانشي

ربع كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية

شيبسي دايت بشكل اخر

طريقة عمل شيبسي دايت